Великобритания подарит бедным странам 100 миллионов доз вакцин от коронавируса

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Sean Gallup / Staff

Великобритания передаст бедным странам более 100 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что благодаря успеху программы вакцинации Великобритания теперь может поделиться вакцинами. В частности, первые 5 миллионов доз передадут до конца сентября, а еще 25 миллионов — до конца года.

Примерно 20% доз доставят по специальным соглашениям со странами, которые в этом больше всего нуждаются, а остальные передадут через глобальную программу по распределению вакцин COVAX.