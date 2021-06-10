Нацсовет оштрафовал телеканал «НАШ» за распространение российской пропаганды
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- Алексей Ярмоленко
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Facebook / НАШ
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал «НАШ» более чем на 110 тысяч гривен. В эфире канала распространялась российская пропаганда.
Об этом пишет пресс-служба Нацсовета.
Там рассказали, что провели внеплановую проверку телеканала 4 февраля 2021 года. В этот день в эфире присутствовал бывший нардеп Евгений Балицкий.
Во время общения с ведущими он распространял нарративы пропаганды России о «внешнем управлении» в Украине.
«Также в выражениях этого гостя программы зафиксированы попытки исказить исторические факты и события в Украине, он, в частности, говорил якобы о причастности украинцев к трагедии Бабьего Яра, употреблял словосочетание «так называемого Голодомора», отрицал значение событий Революции Достоинства и т. д.» — сообщили в Нацсовете.
В эфире ведущие не реагировали на высказывания гостя, а при повторной трансляции канал не внес изменений и проигнорировал право зрителей на полную и объективную информацию. После анализа эфира в Нацсовете решили, что телеканал «НАШ» распространяет призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды. В связи с этим канал оштрафовали на 114 тысяч гривен.
- В конце мая Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес ряд предупреждений телеканалам и радиостанциям за нарушения, назначил проверки и оштрафовал некоторые из них. Телеканал «НАШ» получил два штрафа и внеплановую проверку. Канал должен заплатить 228 135 гривен за дискриминацию ВСУ Еленой Бондаренко (назвала армию преступниками) и слова экс-премьера Николая Азарова, который оправдывал агрессию России в эфире и возлагал вину за войну на Вооруженные силы Украины.
- Нацсовет не первый раз штрафует «НАШ», 112 и NewsOne за российскую пропаганду. В апреле Нацсовет не переоформил лицензию на вещание телеканала «НАШ».