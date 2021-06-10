Порошенко назвал расследование Bihus.Info «зомбированием населения и НЛП»

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Михаил Палинчак / Пресс-служба Президента Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал расследование Bihus.Info о Викторе Медведчуке зомбированием населения и примером нейролингвистического программирования.

Об этом он заявил в интервью Валерию Калнышу на «Прямом».

«Я считаю, что это классический образец не журналистики, а нейролингвистического программирования, точнее зомбирования, которое не имеет ничего общего с журналистикой», - отметил экс-президент.

Также Порошенко упрекнул журналистов в том, что те не дождались ответа на свой запрос и опубликовали расследование без его позиции. Мол, редакция подала запрос с просьбой ответить до 28-го числа, но не указали, какого месяца.

Это первый обширный комментарий цикла расследований, первый выпуск которого вышел 17 мая 2021 года.

Он, в частности, отметил, что фирма-прокладка для торговли электроэнергией с Россией была, но ее создали не в 2014 году, а в 2019-м.