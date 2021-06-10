Кличко отчитался о строительстве Подольского моста в Киеве. Обещает открыть до конца года

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Пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о текущем состоянии строительства Подольско-Воскресенского моста. Он отметил, что хочет открыть его до конца года.

Об этом Кличко написал в своем Facebook.

Мэр рассказал, что на самом мосту уже полностью натянули ванты арки и начали демонтаж нижних временных опор.

«Хочу подчеркнуть, когда мы говорим об этом объекте, то речь идет не только о мосте через Днепр, но и о комплексе мостов, эстакад и тоннелей, соединяющих Подол и Воскресенский массив. Мы уже на финальной стадии строительства. В частности, построили эстакаду на Рыбальском полуострове, съезд с Подольского мостового перехода на Набережно-Рыбальскую, мост через Днепр, эстакаду на Трухановом острове, мост через Десенку, эстакаду в урочище Горбачиха, заезд на Подольский мостовой переход с Набережно-Крещатицкой», — отметил Кличко.

По его словам, строители уже завершили асфальтировать прогон моста через реку Десенка, а работы на Подоле еще продолжаются. Их обещают завершить за три недели.

На левом берегу продолжают делать насыпь под конструкции метро и дороги вдоль Русановских садов.

«Мы делаем все, чтобы в конце этого года открыть автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Следующий этап — метро на Троещину. И, как я сказал, работы по его сооружению начали», — подчеркнул Кличко.