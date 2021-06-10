Кличко отчитался о строительстве Подольского моста в Киеве. Обещает открыть до конца года
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о текущем состоянии строительства Подольско-Воскресенского моста. Он отметил, что хочет открыть его до конца года.
Об этом Кличко написал в своем Facebook.
Мэр рассказал, что на самом мосту уже полностью натянули ванты арки и начали демонтаж нижних временных опор.
«Хочу подчеркнуть, когда мы говорим об этом объекте, то речь идет не только о мосте через Днепр, но и о комплексе мостов, эстакад и тоннелей, соединяющих Подол и Воскресенский массив. Мы уже на финальной стадии строительства. В частности, построили эстакаду на Рыбальском полуострове, съезд с Подольского мостового перехода на Набережно-Рыбальскую, мост через Днепр, эстакаду на Трухановом острове, мост через Десенку, эстакаду в урочище Горбачиха, заезд на Подольский мостовой переход с Набережно-Крещатицкой», — отметил Кличко.
По его словам, строители уже завершили асфальтировать прогон моста через реку Десенка, а работы на Подоле еще продолжаются. Их обещают завершить за три недели.
На левом берегу продолжают делать насыпь под конструкции метро и дороги вдоль Русановских садов.
«Мы делаем все, чтобы в конце этого года открыть автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Следующий этап — метро на Троещину. И, как я сказал, работы по его сооружению начали», — подчеркнул Кличко.
- Подольско-Воскресенский мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Строительство, начатое в 1993 году (фактически в 2003 году), неоднократно останавливали из-за нехватки финансирования.
- Коллегия Северного межобластного отделения Антимонопольного комитета (АМКУ) расследует возможный тендерный заговор между компаниями «Форма» и «Укрбуд» на строительство столичного Подольско-Воскресенского моста на сумму около 100 миллинов гривен.