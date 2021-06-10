Украина и две страны Европы взаимно признали сертификаты вакцинации

Новости

Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

Украина и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов о полной вакцинации от коронавируса. Также аналогичную договоренность достигли и с Молдовой.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности», — сообщил он.

Это первая страна ЕС, которая официально признала украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Вскоре в МИД сообщили, что договорились о взаимном признании сертификатов и с Молдовой.

«Отныне наши граждане, которые получили свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову. Это уже второе государство, с которым мы заключили такое соглашение. Работаем над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран все увеличивался», — сообщил Кулеба.