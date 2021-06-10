В России будут судить журналиста и блогера Юрия Дудя. Его обвиняют в пропаганде наркотиков

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Московский суд рассмотрит административное дело о пропаганде наркотиков в двух интервью российского журналиста Юрия Дудя. Речь идет о выпусках с украинским блогером Ивангаем (Иван Рудковский) и российским певцом Моргенштерном (Алишер Валеев).

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает ТАСС.

«Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя», — сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Материалы дела отправили в Зюзинский районный суд Москвы. Обвинение ему предъявили по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). По этой статье Дудю грозит наказание в виде штрафа до 1,5 миллиона рублей (более 563 тысяч гривен).

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Речь идет о материалах расследования административного дела, возбужденного 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России.

Отметим, что во всех своих интервью Юрий Дудь перед вопросами, которые касаются запрещенных веществ, неоднократно подчеркивал, что «наркотики — это зло».