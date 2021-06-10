Суд обязал Медведчука возместить 300 тысяч гривен издательству из-за иска о запрете книги о Стусе

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УНИАН

Суд обязал нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука возместить 300 тысяч гривен издательству Vivat из-за судебного процесса о запрете книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса».

Об этом Кипиани сообщил в Facebook.

«Можно вечно смотреть на три вещи — как поют птицы, как течет Днепр и... как Медведчук проигрывает суды. Апелляционный суд решил, что бывший адвокат и нынешний пророссийский политик должен компенсировать издательству Vivat около 300 тысяч гривен расходов на судебный процесс о запрете книги «Дело Василия Стуса», им же и инициированный», — сообщил Кипиани.

Он напомнил, что ранее Апелляционный суд постановил закрыть дело и вернуть автору 780 гривен судебного сбора. Эти средства, по словам Кипиани, нардеп ему пока не выплатил.

О чем идет речь?

19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева запретил распространять без разрешения Виктора Медведчука книгу журналиста Вахтанга Кипиани о Василии Стусе.

После этого издательство Vivat, выпустившее книгу, заявило, что обжалует запрет. У Медведчука тогда в ответ заявили, что «выиграют» еще один суд по делу, а саму книгу назвали «пасквилем».

Книга Кипиани «Дело Василия Стуса» вышла в мае 2019 года. В ней собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за чтона самом деле судили украинского диссидента.

Виктор Медведчук был государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса. Сам он вину не признает.

19 марта 2021 года Апелляционный суд отменил запрет на распространение книги «Дело Василия Стуса».