Проверка расходов из COVID-фонда: в МВД отреагировали на выявленные аудитом нарушения на 26,5 млн грн

Новости

В Министерстве внутренних дел заявили, что установленные аудиторами нарушения на 26,5 миллиона гривен после проверки расходов из «ковидного фонда», устранены или обжалованы.

Об этом говорится в заявлении МВД.

В ведомстве уточнили, что из Фонда борьбы с COVID-19 в 2020 году МВД ушло 4,708 млрд гривен.

«Установленные аудиторами отдельные незначительные финансовые нарушения на 26,5 млн грн, что составляет мизерные 0,6% от общего объема выделенных средств, были или устранены уже во время ревизии, или обжалованы в установленном законодательством порядке. Отдельные выводы [аудиторов] были признаны противоправными и отменены», — заявили в МВД.