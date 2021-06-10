Европарламент принял резолюцию об отказе от патентов на вакцину против коронавируса
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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European Parliament / Flickr
Депутаты Европарламента требуют временно отменить патенты на вакцины от коронавируса, чтобы расширить глобальное производство препаратов и доступ к ним.
Об этом сообщили в пресс-службе ЕП, ссылаясь на принятую резолюцию.
«Чтобы ускорить глобальное внедрение вакцины, депутаты Европарламента требуют временной отмены защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19», — отметили в ведомстве.
Как отмечается, документ одобрили 355 депутатов, 263 выступили против, 71 воздержался.
По мнению депутатов Европарламента, добровольное лицензирование (когда разработчик вакцины решает, кому и на каких условиях может быть выдан патент, чтобы разрешить производство), передача технологий странам, в которых есть сферы производства вакцин, являются наиболее важным способом масштабирования и ускорения глобального развития производства препаратов.
Также в Европарламенте призвали ЕС «быстро устранить экспортные барьеры и заменить свой собственный механизм выдачи разрешений на экспорт, соответствующий требованиям прозрачности», а США и Великобританию — «немедленно отменить запрет на экспорт вакцин и сырья».
Отдельно европарламентарии упомянули о производстве вакцин в Африке, поскольку туда отправили лишь 0,3% доз вакцины из изготовленных 1,6 миллиарда.
К тому же депутаты Европарламента требуют полного раскрытия информации о будущих соглашениях относительно предварительных закупок, особенно вакцин нового поколения, и чтобы эти контракты содержали требования прозрачности для поставщиков.
- 5 мая Администрация президента США Джо Байдена поддержала отказ от защиты интеллектуальной собственности для вакцин против COVID-19. Решение было принято на фоне роста количества больных коронавирусом в мире.
- Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус тоже выступил за отказ от патентов.
- В то же время глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов говорить о приостановлении действия патентов ради увеличения производства, но это решение, по его мнению, не станет «магической пилюлей».
- Гендиректор Pfizer Альберт Бурла, реагируя на инициативу администрации Байдена поддержать отказ от патентов на вакцины, заявил, что бедные страны отказывались закупать вакцину компании. Хотя, по его словам, для стран со средним уровнем дохода вакцина стоила вдвое дешевле, чем для богатых, а странам с низким уровнем дохода ее предлагали по себестоимости.
- Папа Римский Франциск тоже поддержал идею отказа компаний-разработчиков вакцин против коронавируса от патентов на препараты.