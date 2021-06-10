Европарламент принял резолюцию об отказе от патентов на вакцину против коронавируса

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European Parliament / Flickr

Депутаты Европарламента требуют временно отменить патенты на вакцины от коронавируса, чтобы расширить глобальное производство препаратов и доступ к ним.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕП, ссылаясь на принятую резолюцию.

«Чтобы ускорить глобальное внедрение вакцины, депутаты Европарламента требуют временной отмены защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, документ одобрили 355 депутатов, 263 выступили против, 71 воздержался.

По мнению депутатов Европарламента, добровольное лицензирование (когда разработчик вакцины решает, кому и на каких условиях может быть выдан патент, чтобы разрешить производство), передача технологий странам, в которых есть сферы производства вакцин, являются наиболее важным способом масштабирования и ускорения глобального развития производства препаратов.

Также в Европарламенте призвали ЕС «быстро устранить экспортные барьеры и заменить свой собственный механизм выдачи разрешений на экспорт, соответствующий требованиям прозрачности», а США и Великобританию — «немедленно отменить запрет на экспорт вакцин и сырья».

Отдельно европарламентарии упомянули о производстве вакцин в Африке, поскольку туда отправили лишь 0,3% доз вакцины из изготовленных 1,6 миллиарда.

К тому же депутаты Европарламента требуют полного раскрытия информации о будущих соглашениях относительно предварительных закупок, особенно вакцин нового поколения, и чтобы эти контракты содержали требования прозрачности для поставщиков.