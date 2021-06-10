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МВД обнародовало перечень обязательных данных в документе о завершении вакцинации. Отдельно упомянули «Спутник»

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Государственная пограничная служба Украины

В Министерстве внутренних дел напомнили гражданам, какие данные должен содержать документ о завершении вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности, документ должен содержать:

Ведомство отдельно отметило, что эти вакцины должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

«Заметим, что за последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V». Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку эта вакцина не включена в перечень ВОЗ», — пояснили в МВД.