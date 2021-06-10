МВД обнародовало перечень обязательных данных в документе о завершении вакцинации. Отдельно упомянули «Спутник»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Государственная пограничная служба Украины
В Министерстве внутренних дел напомнили гражданам, какие данные должен содержать документ о завершении вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В частности, документ должен содержать:
- полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, данные документа, удостоверяющего личность (паспорт, идентификационный номер и так далее);
- название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;
- название заболевания, против которого получен курс вакцинации;
- подпись и печать врача, который непосредственно проводил вакцинацию.
Ведомство отдельно отметило, что эти вакцины должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
«Заметим, что за последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V». Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку эта вакцина не включена в перечень ВОЗ», — пояснили в МВД.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19. При этом Министерство здравоохранения заявило, что уже готово выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса.