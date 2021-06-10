На Донбассе погибла военнослужащая

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Sasha Maksymenko / Flickr

В зоне проведения Операции объединенных сил погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщается на странице бригады.

«9 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады», — говорится в сообщении. Причины гибели не указаны. Командование части выразило соболезнования родным и близким погибшей защитницы. Позже глава Закарпатской ОГА Алексей Петров сообщил, что погибшей является 22-летняя лейтенант Карина Шемчук.