Байден пообещал на переговорах с Путиным предупредить его о последствиях вмешательства в дела других стран
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Kelly Kline / Flickr
Президент США Джо Байден намерен заявить президенту России Владимиру Путину во время встречи, которая запланирована на 16 июня в Женеве, о недопустимости нарушения суверенитета других стран и напомнить о последствиях таких действий.
Об этом он заявил во время выступления перед американскими военными на базе в Великобритании, куда прилетел вечером в среду, 9 июня.
«Я сообщу, что нарушения суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях мира», — сказал Байден.
По его словам, США не ищут конфликта с РФ, «но США дадут мощный и значимый ответ на действия российского правительства, котрые причиняют вред».
Также Байден отметил, что ясно даст понять Путину, что «не стоит сомневаться в решимости США защищать наши главные ценности, наши стратегические интересы».
При этом президент США заверил, что хочет наладить «стабильные и предсказуемые отношения» с РФ, в частности наладив диалог по вопросу стратегической стабильности.
«Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу», — подчеркнул он.
- Ранее в Кремле и Белом доме официально подтвердили встречу Путина и Байдена — она состоится 16 июня в Швейцарии. Байден ранее заявлял, что планирует обсудить вопрос Украины, в частности скопление российских войск возле границы и в оккупированном Крыму.
- 7 июня Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом. В нем он просил НАТО предоставить пошаговый план для членства Украины с четкими датами. Байден пригласил Зеленского в Белый дом в июле этого года.