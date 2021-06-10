Байден пообещал на переговорах с Путиным предупредить его о последствиях вмешательства в дела других стран

Новости

Kelly Kline / Flickr

Президент США Джо Байден намерен заявить президенту России Владимиру Путину во время встречи, которая запланирована на 16 июня в Женеве, о недопустимости нарушения суверенитета других стран и напомнить о последствиях таких действий.

Об этом он заявил во время выступления перед американскими военными на базе в Великобритании, куда прилетел вечером в среду, 9 июня.

«Я сообщу, что нарушения суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях мира», — сказал Байден.

По его словам, США не ищут конфликта с РФ, «но США дадут мощный и значимый ответ на действия российского правительства, котрые причиняют вред».

Также Байден отметил, что ясно даст понять Путину, что «не стоит сомневаться в решимости США защищать наши главные ценности, наши стратегические интересы».

При этом президент США заверил, что хочет наладить «стабильные и предсказуемые отношения» с РФ, в частности наладив диалог по вопросу стратегической стабильности.

«Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу», — подчеркнул он.