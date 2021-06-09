Российский суд признал «Фонд борьбы с коррупцией» Навального и его штабы экстремистскими. Их должны ликвидировать

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Московский городской суд признал организации «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими. Они должны немедленно самоликвидироваться.

Об этом в своем Twitter сообщили адвокаты ФБК — «Команда 29».

Решение суда вступает в силу немедленно. Это означает, что организации должны прекратить деятельность и самоликвидироваться.

Им запретили распространять любую информацию, осуществлять финансовые операции, а также организовывать акции или участвовать в выборах.

Адвокаты отметили, что теперь сотрудникам организации и тем, кто осуществляет «умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации», грозит до шести лет лишения свободы. Под эту классификацию могут попасть даже те, кто просто финансово поддерживал ФБК.

Навальный уже отреагировал на решение суда. Он заверил, что организация продолжит деятельность, даже под другими названиями.

«Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет», — отметил политик.