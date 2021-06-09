WP: Белый дом закупит у Pfizer 500 млн доз вакцин, которые пожертвует другим странам

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Tim Reckmann / Flickr

Администрация президента США Джо Байдена планирует напрямую закупить у компании Pfizer 500 млн доз вакцины от коронавируса, которые передадут другим странам мира.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Планируется, что об этом решении Байден объявит на встрече лидеров стран «Большой семерки», которая состоится в Великобритании 11—13 июня.

Перед своим турне по Европе американский президент анонсировал журналистам, что объявит собственный план вакцинации от коронавируса всего мира.

Вопрос вакцинации будет одним из основных на повестке дня встречи G7, особенно на фоне призывов к богатым странам поделиться вакцинами с бедными. В то время как в США, Великобритании и ЕС вакцинировали 50% граждан, а то и больше, в Африке, например, по крайней мере одну дозу получили только 2% населения.