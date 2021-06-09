Путин считает вступление Украины в НАТО «красной линией» для Москвы

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Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»

Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО для РФ неприемлемо — для Кремля это «красная линия».

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до центра России, Москвы, например, уменьшится до 7—10 минут. Это для нас красная линия или нет?» — заявил Путин.

Также он в очередной раз сказал, что Украине «необходимо» строить прямой диалог с российскими боевиками «ЛНР» и «ДНР». «Это не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми из Донбасса. Так прописано в Минских соглашениях, и под ними стоят подписи «ЛНР» и «ДНР», — сказал он.