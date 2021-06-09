Байден анонсировал план вакцинации от коронавируса для всего мира
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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jlhervàs / Flickr
Президент США Джо Байден перед своим турне в Европу анонсировал глобальный план вакцинации от коронавируса всего мира.
Об этом пишет Reuters.
«У меня есть он [план вакцинации мира]. И я объявлю о нем», — отметил он.
Никаких других деталей Байден не сообщил. Вероятно, о своем плане он объявит во время визита в страны Европы, в частности на саммите лидеров «Большой семерки».
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) на предстоящем саммите взять обязательства по обеспечению вакцинации всего мира от коронавируса до конца 2022 года.
- Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты станут «арсеналом» вакцин от коронавируса для стран, которые в этом нуждаются, и поставят им больше доз, чем Россия и Китай, а именно 80 млн доз.