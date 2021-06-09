НБУ выпускает памятную монету в честь Евгения Коновальца

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Национальный банк выпускает памятную монету в честь первого главы Организации украинских националистов Евгения Коновальца.

Об этом пишет пресс-служба НБУ.

«Памятная монета «Евгений Коновалец» номиналом 2 гривны продолжает серию «Выдающиеся личности Украины», она посвящена военному и политическому деятелю, личности, которая символизирует преемственность украинской национально-освободительной борьбы, — Евгению Михайловичу Коновальцу», — говорится в сообщении.

На аверсе монеты будет изображен портрет Коновальца, годы его жизни, а также надпись ОУН с трезубцем.

На реверсе будет цитата Коновальца «Будем иметь силу, тогда выйдем победно из самого худшего лихолетья и получим все, что нам надо», а также монограмма из двух букв «С», которые означают Сечевых стрельцов.

НБУ