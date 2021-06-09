В Центре противодействия дезинформации работает только один человек и без зарплаты. У учреждения до сих пор нет помещения

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В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), который формально был создан 6 апреля, до сих пор работает только один сотрудник — его руководительница Полина Лысенко. Причем работает она бесплатно.

Об этом Лысенко рассказала «Украинской правде».

ЦПД, как и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры (основан 31 марта), еще не получил своего помещения, финансирования и штата, а потому не может начать полноценную работу.

Офисом Лысенко сейчас являются маленький кабинет на первом этаже здания СНБО и ситуационная комната в Офисе президента, куда центр должен перебраться.

По ее словам, на финансирование ЦПД деньги из бюджета должен выделить Минфин. В штате в основном будут аналитики, зарплата которых — около 60 тысяч гривен. Только на половину штата (26 человек) к концу 2021 года нужно 12 миллионов гривен. Предельная численность работников Центра составляет 52 человека.

Бюджет другого центра при Минкультуры должен составить примерно 10 миллионов гривен в год, но их Минфин тоже пока не выделил.