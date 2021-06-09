«Действовал взвешенно и осторожно». Ермак отреагировал на публикацию его разговоров с Волкером и Джулиани

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя опубликованную CNN аудиозапись разговора с бывшим адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, заявил, что считает действия своей команды правильными.

Об этом он заявил комментарии «НВ».

По его словам, перед ним стоял ряд задач, одна из которых — добиться встречи президентов Украины и США. «И было очень важно не занять одну из сторон в тогдашней серьезной внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах. И именно так я и действовал — очень взвешенно и осторожно», — считает глава ОП.

Ермак утверждает, что было важно сохранить двухпартийную поддержку Украины в США и вывести украинские-американские отношения на уровень стратегического партнерства.

«И несмотря на серьезную внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах, многочисленные усилия третьих сил испортить отношения наших стран — им это не удалось. Сегодня мы можем констатировать, что усилия нашей команды дали результат, ведь в этом году мы имеем беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях», — сказал Ермак.

Накануне CNN опубликовало аудиозапись телефонного разговора между, вероятно, Джулиани, бывшим спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером и Ермаком.

По данным CNN, речь идет о 40-минутном разговоре, который состоялся в июле 2019 года — перед скандальным разговором Зеленского с Трампом, что стало поводом для начала первой процедуры импичмента президента США. Аудиозапись, полученная телеканалом, свидетельствует, что Джулиани давил, уговаривая начать расследование против Джо Байдена, который тогда был кандидатом в президенты.