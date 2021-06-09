Минкульт предложил уменьшить штрафы за разрушение памятников. КГГА требует снять законопроект с рассмотрения

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Wikipedia / Sergiy Klymenko

Киевская городская государственная администрация требует снять с рассмотрения Комитета Рады законопроекты № 4561 и № 4562, поскольку они делают невозможными защиту и сохранение объектов культурного наследия.

Соответствующее заявление КГГА обнародовала на своем сайте.

Заседание комитета состоится сегодня, 9 июня, в 15:00. Проекты упомянутых законов разработаны Министерством культуры и информационной политики.

Столичная администрация отмечает, что законопроект № 4561 полностью идентичен тому, который в прошлом году получил замечание от Министерства цифровой трансформации, Министерства финансов, Министерства развития общин и территорий, Государственной регуляторной службы Украины, Ассоциации городов Украины, КГГА и НАПК.

Другая часть положений, которые получили негативные отзывы, зафиксирована и в законопроекте № 4562.

«Несмотря на эти выводы, комитет регистрирует законопроекты с теми же положениями, без учета замечаний», говорится в заявлении КГГА.

Кроме того, предложенные изменения исключают из действующего закона статью 30, из-за чего органы охраны культурного наследия больше не смогут выдавать предписания юридическим или физическим лицам и штрафовать их.

Если владелец достопримечательности не придерживается законодательства и проводит работы, не соответствующие проекту реставрации, то местные органы охраны культурного наследия не смогут остановить их. Изменения также не определяют четкого механизма выкупа объектов недвижимого культурного наследия у владельцев.

Также Минкультуры в своем законопроекте предлагает уменьшить финансовые санкции за несоблюдение требований по защите и эксплуатации зданий с 170 тысяч гривен до 20,4 тысячи гривен.