В Украине за прошлые сутки 1 385 человек заразились коронавирусом, выздоровели — почти 7 тысяч

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Украине за прошлые сутки, 8 июня, выявили 1 385 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших — 57 детей и 74 медработника.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

Также отмечается, что за прошедшие сутки госпитализировали 756 человек, умерли 77 пациентов, выздоровели — 6 962.

За сутки методом ПЦР протестовали 25 344 человека, методом ИФА — 11 463, экспресс-тестами — 23 813 человек.

С начала пандемии в Украине заболели 2 218 039 человек, выздоровели — 2 108 684, летальных случаев — 51 410, проведено 10 405 577 ПЦР-тестирований.