Пентагон вывел из Афганистана уже половину американского военного контингента
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Министерство обороны США
США вывели уже около половины своего военного контингента из Афганистана. Завершить процесс планируют 11 сентября.
Об этом пишет CNBC.
В целом американцы вывезли уже около 500 самолетов с различным грузом и 13 тысяч единиц техники.
Как отметил генерал Центрального командования США Фрэнк Маккензи, пока что Штаты обсуждают использование своих баз для контртеррористических миссий в будущем.
- В июле 2020 года, после сделки с движением «Талибан», Соединенные Штаты вывели часть военного контингента из Афганистана и покинули пять военных баз в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман. После этого Дональд Трамп пообещал вывести всех американских военных из Афганистана до Рождества, а талибы поддержали Трампа на выборах. Часть военных в итоге оставили.
- 14 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что войска США и НАТО будут вместе выходить из Афганистана после 20-летнего присутствия.