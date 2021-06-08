Пентагон вывел из Афганистана уже половину американского военного контингента

Новости

Министерство обороны США

США вывели уже около половины своего военного контингента из Афганистана. Завершить процесс планируют 11 сентября.

Об этом пишет CNBC.

В целом американцы вывезли уже около 500 самолетов с различным грузом и 13 тысяч единиц техники.

Как отметил генерал Центрального командования США Фрэнк Маккензи, пока что Штаты обсуждают использование своих баз для контртеррористических миссий в будущем.