В США рассказали, что ожидают от Украины прогресса в судебной и антикоррупционной реформах перед встречей с Байденом
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- Алексей Ярмоленко
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U.S. Embassy Moldova / Flickr
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Штаты ожидают от Украины перед визитом в Белый дом прогресса в выполнении некоторых реформ.
Об этом он сообщил во время слушаний комитета по ассигнованиям Сената.
В частности, сенатор Крис Мерфи спросил Блинкена, что хочет видеть администрация Джо Байдена от Украины накануне встречи с Владимиром Зеленским.
«Существует целый перечень сфер, в которых для Украине важно добиться прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему — функциональную, тщательно избираемую и имеющую независимый надзор. Корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет прозрачным. А также реальную имплементацию, в частности, антикоррупционных законов», — ответил Блинкен.
- Разговор между Байденом и Зеленским состоялся 7 июня. Среди прочего, Байден поддержал инициативу Зеленского о создании «Крымской платформы». Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне. Зеленский поблагодарил США за решение предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины против коронавируса.
- Также Байден пригласил Зеленского на встречу в Белый дом. По словам украинского президента, визит состоится в июле 2021 года.