В Украине расширили перечень документов для въезда в страну. Что нужно для пересечения границы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Государственная пограничная служба Украины
В Украине в связи со смягчением карантина расширили перечень документов, которые позволяют пересечь границу на время коронавирусных ограничений и не находиться на самоизоляции.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Так во избежание самоизоляции гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства (в том числе обладатели вида на жительство в Украине) должен иметь один из документов:
- отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы;
- отрицательный экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы;
- подтверждение о полном курсе вакцинации от коронавируса разрешенными ВОЗ вакцинами (должно быть на английском языке).
Иностранцы и лица без гражданства смогут пересечь государственную границу, если, кроме теста или документа о вакцинации, у них будет страховой полис (свидетельство, сертификат), покрывающий расходы на лечение коронавируса, обсервацию и действующий в течение всего срока пребывания в Украине.
В МВД отметили, что в случае отсутствия теста/вакцинации и/или страхового полиса в Украину не пропустят.
В то же время от детей до 12 лет справки о тестировании и вакцинации не требуют.
- Адаптивный карантин в Украине продлится до 30 июня, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продлить до августа.
- 2 июня Кабмин принял решение смягчить карантин в Украине. Также изменили условия въезда, чтобы не находиться на самоизоляции.