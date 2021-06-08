В Украине расширили перечень документов для въезда в страну. Что нужно для пересечения границы

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Государственная пограничная служба Украины

В Украине в связи со смягчением карантина расширили перечень документов, которые позволяют пересечь границу на время коронавирусных ограничений и не находиться на самоизоляции.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так во избежание самоизоляции гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства (в том числе обладатели вида на жительство в Украине) должен иметь один из документов:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы;

отрицательный экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы;

подтверждение о полном курсе вакцинации от коронавируса разрешенными ВОЗ вакцинами (должно быть на английском языке).

Иностранцы и лица без гражданства смогут пересечь государственную границу, если, кроме теста или документа о вакцинации, у них будет страховой полис (свидетельство, сертификат), покрывающий расходы на лечение коронавируса, обсервацию и действующий в течение всего срока пребывания в Украине.

В МВД отметили, что в случае отсутствия теста/вакцинации и/или страхового полиса в Украину не пропустят.

В то же время от детей до 12 лет справки о тестировании и вакцинации не требуют.