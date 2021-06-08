СБУ провела обыски у основателей Партии Шария за антиукраинскую агитацию

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Facebook / Анатолий Шарий

Сотрудники Службы безопасности провели обыски у двух основателей общественной организации Партия Шария, причастных к распространению в столичном регионе агитации с призывами к сепаратизму и посягательству на территориальную целостность Украины.

Как сообщает СБУ, обыски прошли в Киеве и Бучанском районе.

У фигурантов силовики изъяли компьютеры, мобильные терминалы, печать и банковские карты. Судя по фото один из фигурантов имеет российский паспорт.

Кроме того, СБУ провела обыски в типографии в Виннице, где печаталась антиукраинская агитация.

Открыты уголовные производства по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 1 ст. 110 УК) и о подделке документов (ч. 3 ст. 358 УК). Следственные действия продолжаются.