«Слова — не важны». Зеленский отреагировал на изменения в тексте его разговора с Байденом, которые внес Офис президента
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский назвал исправление текста своего офиса о поддержке президентом США Джо Байденом предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО «несущественным».
Об этом говорится в его комментарии, предоставленном «Украинской правде».
«Слова — не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет — это вопрос желания только самого Альянса. Если получит — значит, нас там действительно видят. Если не получит — это тоже вполне конкретный ответ», — заявил украинский президент.
По его мнению, гораздо важнее максимально эффективная реформа Вооруженных сил Украины, ведь «только это сегодня является абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца».
Президент также заявил, что доволен разговором с Байденом. «Вчера у меня была замечательная беседа с президентом Байденом. Четкая, предметная, по существу. Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины», — заявил президент.
Он добавил, что «объемную двустороннюю повестку дня» они с Байденом обсудят лично в конце июля в США.
- Разговор между Байденом и Зеленским состоялся 7 июня. Среди прочего, Байден поддержал инициативу Зеленского о создании «Крымской платформы». Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне. Зеленский отдельно поблагодарил США за решение предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины против коронавируса.
- Перед этим Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Джо Байденом перед его переговорами с Владимиром Путиным.