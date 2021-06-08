Tesla отменила выход самого дорогого флагманского седана Plaid +

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Win McNamee / Staff

Глава компании Tesla Илон Маск решил отменить выход самого быстрого и наиболее дорогого флагманского седана Plaid +, так как считает, что версия Plaid и так достаточно качественная и не нуждается в усовершенствовании.

Об этом он написал в своем блоге, сообщает Motor1.com.

«Plaid + отменяется. В нем нет необходимости, так как Model S Plaid и так очень хорошая. От 0 до 60 миль в час менее чем за 2 секунды. Самый быстрый серийный автомобиль из когда-либо созданных», — написал Маск.

Версия Model S Plaid + больше недоступна для заказа на американском сайте Tesla, но там до сих пор указаны сроки выхода модели — середина 2022 года.

Plaid стоит $119 990 и обеспечивает уровень производительности, практически идентичный Plaid + за $149 990.

Обновленная версия должна была проезжать без подзарядки 520 миль (837 км), а заряда обычной версии хватает только на 350 миль (563 км).