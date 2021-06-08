CNN опубликовал аудиозапись разговора между Ермаком, Волкером и Джулиани, который давил на Украину и призывал к расследованию против Байдена
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Al Drago / Bloomberg via Getty Images
Телеканал CNN опубликовал аудиозапись телефонного разговора между, вероятно, бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, бывшим спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером и тогдашним помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
По данным CNN, речь идет о 40-минутном разговоре, который состоялся в июле 2019 года — перед скандальным разговором Зеленского с Трампом, что стало поводом для начала первой процедуры импичмента президента США.
Аудиозапись, полученная телеканалом, свидетельствует, что Джулиани давил, уговаривая начать расследование против Джо Байдена, который тогда был кандидатом в президенты. Адвокат Трампа пытался убедить собеседников в правдивости теорий заговора о дипломатических соглашениях Байдена в Украине и якобы вмешательстве Украины в выборы США 2016 года, даже после предупреждения Волкера о том, что украинские чиновники, от которых тот получил информацию, не заслуживают доверия.
В частности, Джулиани требовал, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине.
«Все, что нам нужно от президента [Зеленского], это сказать: “Я назначу честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые сейчас есть, и какие-то другие доказательства причастности к выборам 2016 года”. А потом дело против Байдена должно быть завершено. Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно», — заявил Джулиани.
По словам адвоката Трампа, в случае начала расследования дипломатические отношения между США и Украиной «должны были улучшиться», также это должно было помочь организовать визит Зеленского в США.
Во время разговора Ермак терпеливо слушал и пытался перенаправить разговор на официальные дипломатические вопросы, например, назначить дату первого официального визита Зеленского в США. Но он также дал сигнал американцам, что будет работать, чтобы продвигаться вперед в «расследованиях».
«Я абсолютно уверен, что как только утвердят даты предстоящего визита президента Зеленского в США, я готов лично взять на себя контроль над подготовкой. И, конечно, я буду готов приехать, и мы сможем лично сесть и детально обсудить все вопросы, все эти расследования, которые вы перечислили в нашей беседе», — сказал тогдашний помощник украинского президента.
Как отмечает CNN, после этого тон американцев изменился — Джулиани и Волкеру понравилось то, что они услышали. Также Волкер заметил, что Трамп должен вскоре поговорить с Зеленским и поздравить его с парламентской победой. «Я уверен, что Зеленский это скажет», — сказал Ермак, имея в виду просьбу американцев о том, чтобы президент Украины упомянул расследования во время его предстоящего разговора с Трампом.
«Поверь мне, Андрей, это было бы хорошо для всех нас. Это очень быстро продвинет его [Зеленского] вперед. И я могу заверить вас, что, насколько я понимаю, они должны поговорить на этой неделе», — подчеркнул Джулиани.
CNN также отметил, что Джулиани не ответил на просьбу прокомментировать новую аудиозапись.
- В сентябре 2019 года The Wall Street Journal сообщил, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Зеленским около восьми раз оказывал давление на него, требуя провести расследование в отношении сына Джо Байдена. Хантер Байден был членом наблюдательного совета украинской компании Burisma, которая принадлежала экс-министру экологии при Януковиче Николаю Злочевскому.
- После этого Белый дом опубликовал стенограмму разговора между президентами Украины и США. Согласно ей, Зеленский и Трамп говорили о расследовании против сына Байдена, что в США признали давлением на Зеленского.
- 19 декабря того же года в Палате представителей США объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за его возможного давления для влияния на результаты выборов 2020 года. Но 5 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента.
- Журнал Time первым опубликовал выдержки из телефонного разговора тогдашних советников президента Владимира Зеленского и адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.