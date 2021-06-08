CNN опубликовал аудиозапись разговора между Ермаком, Волкером и Джулиани, который давил на Украину и призывал к расследованию против Байдена

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Телеканал CNN опубликовал аудиозапись телефонного разговора между, вероятно, бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, бывшим спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером и тогдашним помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

По данным CNN, речь идет о 40-минутном разговоре, который состоялся в июле 2019 года — перед скандальным разговором Зеленского с Трампом, что стало поводом для начала первой процедуры импичмента президента США.

Аудиозапись, полученная телеканалом, свидетельствует, что Джулиани давил, уговаривая начать расследование против Джо Байдена, который тогда был кандидатом в президенты. Адвокат Трампа пытался убедить собеседников в правдивости теорий заговора о дипломатических соглашениях Байдена в Украине и якобы вмешательстве Украины в выборы США 2016 года, даже после предупреждения Волкера о том, что украинские чиновники, от которых тот получил информацию, не заслуживают доверия.

В частности, Джулиани требовал, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине.

«Все, что нам нужно от президента [Зеленского], это сказать: “Я назначу честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые сейчас есть, и какие-то другие доказательства причастности к выборам 2016 года”. А потом дело против Байдена должно быть завершено. Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно», — заявил Джулиани.

По словам адвоката Трампа, в случае начала расследования дипломатические отношения между США и Украиной «должны были улучшиться», также это должно было помочь организовать визит Зеленского в США.

Во время разговора Ермак терпеливо слушал и пытался перенаправить разговор на официальные дипломатические вопросы, например, назначить дату первого официального визита Зеленского в США. Но он также дал сигнал американцам, что будет работать, чтобы продвигаться вперед в «расследованиях».

«Я абсолютно уверен, что как только утвердят даты предстоящего визита президента Зеленского в США, я готов лично взять на себя контроль над подготовкой. И, конечно, я буду готов приехать, и мы сможем лично сесть и детально обсудить все вопросы, все эти расследования, которые вы перечислили в нашей беседе», — сказал тогдашний помощник украинского президента.

Как отмечает CNN, после этого тон американцев изменился — Джулиани и Волкеру понравилось то, что они услышали. Также Волкер заметил, что Трамп должен вскоре поговорить с Зеленским и поздравить его с парламентской победой. «Я уверен, что Зеленский это скажет», — сказал Ермак, имея в виду просьбу американцев о том, чтобы президент Украины упомянул расследования во время его предстоящего разговора с Трампом.

«Поверь мне, Андрей, это было бы хорошо для всех нас. Это очень быстро продвинет его [Зеленского] вперед. И я могу заверить вас, что, насколько я понимаю, они должны поговорить на этой неделе», — подчеркнул Джулиани.

CNN также отметил, что Джулиани не ответил на просьбу прокомментировать новую аудиозапись.