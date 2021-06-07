Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда подала в отставку. Она проработала чуть больше месяца

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Петрасюк Олег / УНИАН

Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак сообщила, что написала заявление об отставке. Она проработала всего полтора месяца.

Об этом она написала в своем Facebook.

«Мой голос изначально был в меньшинстве в НС. Кризис в УКФ началась задолго до моего прихода. За месяц работы во время кризиса всех уровней удалось выбрать исполнительного директора и провести конкурсный отбор 2021 года. Дирекция может продолжить работу по выдаче грантов этого года. Спасибо всем, кто помогал сохранить УКФ и находить решения во время кризиса», — пояснила Мудрак.

Ее отставку подтвердили и в самом УКФ. Вместе с Мудрак заявление об увольнении написала еще один член наблюдательного совета — Екатерина Чуева.

«Ситуация безусловно непростая. Замечательно, что конкурс состоялся, а значит Дирекция сможет продолжить свою работу по выдаче грантов. Но вопрос о работе нынешнего Наблюдательного Совета остается открытым. И общественность, и министерство, и я лично заинтересован в том, чтобы период нестабильности, который мы сейчас наблюдаем, завершился. К сожалению, из-за законодательных пробелов в УКФ и в МКИП отсутствуют юридические рычаги влияния», — пояснил министр культуры Александр Ткаченко.

В УКФ отметили, что если члены наблюдательного совета продолжат увольняться, то будет рассматриваться вариант его полного перезапуска. Согласно закону, в наблюдательный совет двух кандидатов подает Минкульт, двух — Офис президента, двух — общественные организации и еще двух — учреждения культуры.