Apple представила новые операционные системы — iOS 15 и macOS 12

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Компания Apple представила обновление своих двух операционных систем — iOS и macOS. Также будут обновлены операционные системы и для Apple Watch, и для iPad.

Об этом пишет пресс-служба компании.

«Конфиденциальность занимает центральное место в нашей работе в Apple с самого начала. Ежегодно мы настаиваем на разработке новых технологий, которые помогут пользователям больше контролировать свои данные и принимать взвешенные решения относительно того, с кем они делятся ими. В этом году обновления включают инновационные функции, которые предоставляют пользователям более глубокую информацию и более детальный контроль, чем когда-либо раньше», — рассказал старший вице-президент Apple по программной инженерии Крейг Федериджи.

Для собственных смартфонов Apple представила обновление операционной системы — iOS 15. Значительное внимание в ней уделено приложению FaceTime. В компании отмечают, что теперь звук в приложении будет чище. Также ввели возможность подключаться к звонку с любых устройств, даже с компьютера. Для этого не обязательно иметь технику от Apple.

Появится и новая возможность — SharePlay. С помощью этой функции пользователи смогут вместе просматривать видео, слушать музыку или делиться скриншотами. Таким образом можно на разных девайсах от Apple вместе просматривать Twitch, TikTok, Disney + и другие стриминговые сервисы.

На iPhone обновят и систему уведомлений. Если их станет очень много, то они будут автоматически сгруппированы по разным преимуществам. Кроме этого обновятся приложения iMessage, Wallet, «Погода» и «Карты».

Все новые функции Apple кроме iOS будут доступны и на других операционных системах — macOs и iPadOS. На новом macOS появится функция Universal Control, которая обеспечит универсальную работу клавиатуры и мышки. Можно будет перемещать курсор и вводить текст на экранах Mac, iPad или ноутбуках Apple одновременно.