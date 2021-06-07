Студентка из США получила несколько миллионов долларов компенсации от Apple за утечку интимных фото

Американская 21-летняя студентка из штата Орегон получила от компании Apple компенсацию в несколько миллионов долларов за утечку интимных фото и видео с ее iPhone.

Об этом пишет The Telegraph.

В 2016 году девушка сдала смартфон на ремонт в авторизованный сервисный центр Apple Pegatron. Два сотрудника сервиса загрузили с ее iPhone десять интимных фотографий и видео в аккаунт девушки на Facebook. Она узнала о случившемся от друзей и знакомых.

Девушка подала в суд на Apple за вторжение в частную жизнь и моральные страдания. Адвокаты девушки требовали 5 миллионов долларов компенсации, но Apple решила не доводить спор до судебного разбирательства и выплатить деньги.

Точную сумму в Apple не назвали. Виновников утечки уволили.