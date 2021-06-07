НБУ выпустит памятную монету в честь Василия Слипака

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Нацбанк выпустит памятную монету в честь певца, добровольца АТО и Героя Украины Василия Слипака.

Об этом пишет пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты будет портрет Слипака и нотная строка. Под портретом будет его имя и военный позывной — «Миф».

На реверсе монеты изобразят соловья, сидящего на дуле автомата. Номинал монеты — две гривны.

НБУ