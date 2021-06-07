НБУ выпустит памятную монету в честь Василия Слипака
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- Алексей Ярмоленко
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Нацбанк выпустит памятную монету в честь певца, добровольца АТО и Героя Украины Василия Слипака.
Об этом пишет пресс-служба НБУ.
На аверсе монеты будет портрет Слипака и нотная строка. Под портретом будет его имя и военный позывной — «Миф».
На реверсе монеты изобразят соловья, сидящего на дуле автомата. Номинал монеты — две гривны.
- Василий Слипак был всемирно известным украинским оперным певцом, солистом Парижской национальной оперы, одним из лидеров украинской общины Франции и членом Объединения украинцев Франции.
- В 2015 году он бросил работу и уехал добровольцем воевать на Донбасс. Погиб от пули снайпера летом 2016 года. Слипак посмертно награжден орденами «Золотая звезда», «За мужество» I степени и званием Героя Украины.