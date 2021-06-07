Схрон Гиркина. Возле Славянска найден тайник с оружием боевиков

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Сотрудники Службы безопасности недалеко от Славянска в селе Стародубовка (Донецкая область) нашли арсенал оружия, который был спрятан под фундаментом заброшенного помещения.

Об этом сообщает СБУ.

В тайнике нашли 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, 11 реактивных противотанковых гранат РПГ и свыше 4 тысяч патронов калибра 5,45.

По информации СБУ, тайник в 2014 году оборудовали для боевиков российского террориста Игоря Гиркина, который был одним из первых главарей боевиков «ДНР» и является одним из четверых обвиняемых по делу о сбитом в 2014 году рейсе MH17.

Сейчас следователи устанавливают всех причастных лиц. Открыто уголовное дело о незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК).