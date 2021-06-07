Джефф Безос полетит в космос на корабле New Shepard со своим братом
- Автор:
- Костя Андрейковец
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SOPA Images / Contributor
Миллиардер Джефф Безос полетит в космос на пилотируемом корабле New Shepard вместе со своим младшим братом Марком.
Об этом Безос сообщил в своем Instagram, опубликовав короткое видео.
Полет запланирован на 20 июля — через 15 дней после того, как Безос сложит с себя полномочия гендиректора компании Amazon.
Компания миллиардера Blue Origin в указанную дату будет проводить первый суборбитальный обзорный полет на New Shepard для космических туристов. Полет продлится 11 минут.
New Shepard рассчитан на шесть мест. Одно место продают на онлайн-аукционе (сейчас за него дают 2,8 млн долларов), а остальные три отдадут сотрудникам Blue Origin.
- Проект New Shepard является прямым конкурентом компании Илона Маска SpaceX. По этому поводу Маск и Безос уже троллили друг друга в соцсетях. 18-метровая ракета названа в честь Алана Шепарда — первого астронавта США, который совершил суборбитальный полет.
- В декабре 2019 года Blue Origin впервые смогла посадить ракету и капсулу New Shepard. Все последующие запуски проводились для тестирования доукомплектованного оборудования.