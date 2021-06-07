Катастрофа MH17: суд Гааги начал рассмотрение дела по существу

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Twiter / CourtMH17

Окружной суд Гааги начал рассмотрение по существу в уголовном деле о сбивании рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

На слушаниях суд сосредоточится на обсуждении трех ключевых вопросов:

был ли сбит рейс MH17 ракетой «БУК»;

была ли выпущена ракета «БУК» с сельскохозяйственного поля неподалеку от Первомайского;

принимали ли в этом участие обвиняемые.

В течение трех дней с 8 до 10 июня суд проведет итоговое обсуждение документов, содержащихся в материалах дела.

После этого 17 и 18 июня у стороны обвинения будет возможность обсудить материалы дела, а защита сможет обсудить разделы, которые сочтут необходимыми.

Блок слушаний продлится до 9 июля, а в сентябре 2021 года родственники погибших получат возможность обратиться в суд.

19 июня 2019 года Объединенная следственная группа впервые назвала имена четырех подозреваемых. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. В конце концов, они и стали обвиняемыми в этом процессе.