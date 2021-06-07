В Украине за сутки выявили 535 случаев коронавирусом. Больше всего — в Киеве и Николаевской области

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В Украине за прошлые сутки, 6 июня, выявили 535 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 30 детей и 61 медработник.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

Отмечается, что за сутки госпитализировали 601 человека, умерли 33 пациента, выздоровели — 1 743.

Также за сутки протестовали по методу ПЦР — 10 723 человек, по методу ИФА — 1 356 человек, экспресс-тестами — 5 512 человек.

С начала пандемии в Украине заболели 2 215 052 человека, выздоровели — 2 094 971, летальных случаев — 51 215, проведено 10 346 878 ПЦР-тестирований.