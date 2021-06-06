В «Слуге народа» анонсировали еще минимум 7 законопроектов касательно олигархов
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Кузьмин Александр / УНИАН
Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что кроме уже представленного в Верховную Раду президентского законопроекта о деолигархизации, планируется подготовить еще несколько проектов.
Об этом депутат сказала в эфире телеканала «Еспресо», цитирует пресс-служба политсилы.
По ее словам, сейчас в Украине недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов. Поэтому она подчеркивает необходимость принятия законопроекта о деолигархизации. Кроме него, отмечает депутат, будет еще предложено не менее 7 дополнительных законопроектов.
«Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой», — отметила Кравчук.
- Президент Владимир Зеленский 2 июня подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации. Также глава государства заявил о намерении вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум.
- Согласно законопроекту определять, кто является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по четырем критериям. Затем олигархов будут вносить в соответствующий реестр, доступ к которому будет публичным. Сам закон об олигархах после вступления в силу будет действовать 10 лет.
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что критериям, по которым могут внести в реестр олигархов, соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.