В «Слуге народа» анонсировали еще минимум 7 законопроектов касательно олигархов

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Кузьмин Александр / УНИАН

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что кроме уже представленного в Верховную Раду президентского законопроекта о деолигархизации, планируется подготовить еще несколько проектов.

Об этом депутат сказала в эфире телеканала «Еспресо», цитирует пресс-служба политсилы.

По ее словам, сейчас в Украине недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов. Поэтому она подчеркивает необходимость принятия законопроекта о деолигархизации. Кроме него, отмечает депутат, будет еще предложено не менее 7 дополнительных законопроектов.

«Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой», — отметила Кравчук.