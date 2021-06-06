На Донбассе украинский военный подорвался на взрывном устройстве
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- Алексей Ярмоленко
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Sasha Maksymenko / Flickr
На Донбассе один боец Вооруженных сил Украины подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он находится в больнице.
Об этом пишет пресс-центр ООС.
«В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирование. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника — средней тяжести», — говорится в сообщении.
Там рассказали, что за минувшие сутки, 5 июня, обстрелов со стороны боевиков не было зафиксировано. В то же время утром 6 июня они обстреляли украинские позиции у Песок с миномета 120 калибра.
- Напомним, что советники лидеров «нормандского формата» не смогли договориться о прекращении огня на Донбассе. Между участниками встречи «состоялся жесткий обмен мнениями», а Украина не согласилась на попытки России исключить себя из сторон конфликта. Следующее заседание Трехсторонней группы запланировано на 9 июня.