Эрдоган сообщил об открытии Турцией нового крупного месторождения газа в Черном море
- Автор:
- Олег Панфилович
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Julien Mattia / NurPhoto via Getty Images
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об обнаружении в Черном море месторождения газа.
Об этом пишет Reuters.
По словам турецкого президента, потенциал месторождения — 135 млрд кубометров газа. Таким образом общий потенциал разведанных Турцией месторождений составляет свыше 540 млрд кубометров газа.
Турция намерена перекачивать газ из открытых месторождений в свою основную сеть в 2023 году, при этом стабильная добыча начнется только в 2027 или 2028 году. Для этого потребуется трубопровод протяженностью не менее 160 км, а также необходимо будет построить приемную станцию.
Турция сильно зависит от импорта газа из России, Азербайджана и Ирана, а также от импорта сжиженного газа из Катара, США, Нигерии и Алжира. В прошлом году Турция импортировала 48,1 млрд кубометров газа, треть которого была из России. Турция также ведет разведку углеводородных ресурсов в Средиземном море, что привело к напряженности в отношениях с Грецией и Кипром.
- Ранее сообщалось, что Европейский Союз готовит новый пакет санкций против Турции из-за бурения нефтегазовых скважин в спорных водах Средиземного моря — у побережья Греции и Кипра.