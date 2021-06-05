Сотрудники Apple выступили против возвращения в офис. Кук предлагает большинству работать оттуда три раза в неделю

Новости

Stephanie Keith / Getty Images

Сотрудники Apple выступили против нового правила корпорации, которое обяжет их с сентября вернуться с удаленной работы и работать из офиса не менее трех дней в неделю.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на письмо сотрудников компании.

В письме говорится, что политика Apple в отношении организации рабочего процесса уже заставила некоторых сотрудников написать заявление на увольнение.

«Многие из нас чувствуют, что должны выбирать между нашими семьями, нашим благополучием и возможностью выполнять свою работу наилучшим образом и быть частью команды Apple», — отметили в письме.

Сотрудники обнародовали свое письмо через два дня после сообщения главы Apple Тима Кука, который в обращении к ним отметил, что в прошлом году в компании «не хватало чего-то существенного — друг друга».

Он отметил, что большинству сотрудников с сентября предложат работать из офиса три раза в неделю — по понедельникам, вторникам и четвергам, при этом с возможностью работать удаленно по средам и пятницам. А некоторым командам придется работать из офиса по четыре или пять дней в неделю.

В то же время, согласно письму Кука, сотрудники смогут работать удаленно до двух недель в течение года.