Неизвестные стреляли в замглавы АРМА Павленко — он находится в больнице
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Facebook / Владимир Павленко
Неизвестные напали на заместителя главы Агентства по розыску и менеджмента активов Владимира Павленко, в него стреляли из огнестрельного оружия.
Об этом сообщили в пресс-службе АРМА.
«Утром 2 июня возле собственного дома совершено нападение на заместителя главы АРМА Владимира Павленко», — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, нападавшие произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия — Павленко получил ранения средней степени тяжести.
Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
В АРМА также заявили, что надеются на максимально быструю и действенную реакцию правоохранительных органов по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников.
Отметим, Павленко работал в центральном аппарате АРМА с октября 2019 года, заместителем главы агентства стал в январе 2020 года.
- В феврале в АРМА сообщили об угрозах сотрудникам. Неизвестные били окна в автомобиле, спускали колеса, а также оставляли на дверях отрезанную голову свиньи и заливали пол в подъезде кровью.
- 1 апреля в помещении АРМА, а также дома у сотрудников агентства прошли обыски. По словам адвоката юридической компании «Миллер» Маси Найема, следственные действия проводились у и. о. главы АРМА Виталия Сигидина, заместителя главы АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у «афериста» Игоря Короля. По данным «Украинской правды», именно через Короля вывели из-под ареста $400 тысяч, которые были арестованы полицией как «общак» вора в законе.
- По данным следствия, должностные лица АРМА и несколько адвокатов входили в состав преступной группы, присвоившей более $400 тысяч, которые были доказательствами по ряду уголовных дел.