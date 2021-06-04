Путин заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2»
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Президент России Владимир Путин объявил о завершении прокладки первой нитки труб российского газопровода «Северный поток — 2». Работа по укладке второй нитки продолжается.
Об этом сообщает ТАСС.
«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», — сказал Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.
Вице-премьер Александр Новак накануне говорил, что для завершения проекта осталось проложить около 100 километров. Сейчас трубы укладывают российские суда «Академик Черский» и «Фортуна».
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией.