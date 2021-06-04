Путин заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2»

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Президент России Владимир Путин объявил о завершении прокладки первой нитки труб российского газопровода «Северный поток — 2». Работа по укладке второй нитки продолжается.

Об этом сообщает ТАСС.

«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», — сказал Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.

Вице-премьер Александр Новак накануне говорил, что для завершения проекта осталось проложить около 100 километров. Сейчас трубы укладывают российские суда «Академик Черский» и «Фортуна».