Омбудсмен: С начала войны на Донбассе погибли 152 ребенка. Украина впервые на государственном уровне чтит их память

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Sasha Maksymenko / Flickr

4 июня Украина впервые на государственном уровне чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. С начала войны на Донбассе погибли 152 ребенка.

Об этом сообщили в Офисе омбудсмена.

Там отметили, что по данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Донбассе с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года погибли 102 мальчика и 50 девочек. Еще 146 детей получили ранения.

«К большому сожалению, эта болезненная статистика в полной мере не отражает масштабов потерь, которые понесли дети в течение длительного вооруженного конфликта. Невозможность обеспечить государственный контроль за соблюдением прав человека на временно оккупированной территории лишает возможности оценить масштабы проблем, с которыми сталкиваются дети по другую сторону линии разграничения», — отмечается в заявлении омбудсмена.

В Офисе омбудсмена добавили, что по оперативной информации Национальной социальной службы по состоянию на 30 мая 2021 года 66 491 ребенок получил статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Из них 95 получили такой статус из-за ранения, контузии или увечья.

«Однако для таких детей на уровне законов до сих пор не предусмотрено никаких гарантий, кроме бесплатного горячего питания в государственных и коммунальных учебных заведениях», — говорится в заявлении.

Омбудсмен призывает правительство и парламент «приложить максимум усилий для внедрения политики защиты и безопасности украинских детей от вооруженного конфликта».