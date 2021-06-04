Суд арестовал экс-замглавы Черниговской ОГА за вымогательство $160 тысяч взятки

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ДБР

Печерский районный суд Киева накануне арестовал бывшего заместителя председателя Черниговской облгосадминистрации по подозрению в вымогательстве $160 тысяч взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Чиновника и его сообщника арестовали на два месяца — до 30 июля. Альтернативной мерой пресечения судья избрал внесение залога в размере 4,4 миллиона гривен каждому.

Чиновника задержали 2 июня. Сообщник зампредседателя ОГА представлялся руководителем отеля «Славянский», который расположен в Новгороде-Северском и находится на балансе Фонда государственного имущества. По предварительной информации, за «вознаграждение» в $160 тысяч мужчина гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этой гостиницы.

Деньги предназначались заместителю председателя Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе. Для реализации замысла посредник познакомил участника торгов с чиновником.

Стартовая цена отеля «Славянский» составляет более 26 миллионов гривен без НДС. Сотрудники ГБР задержали сообщников. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

ГБР не раскрывает имя чиновника, но согласно данным сайта ОГА, 2 июня был уволен заместитель главы обладминистрации Александр Савченко. В своем Facebook факт увольнения подозреваемого во взяточничестве заместителя подтвердила глава ОГА Анна Коваленко.