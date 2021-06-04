НАБУ открыло дело из-за испанской виллы нардепа «Евросолидарности» Герасимова, которую он не задекларировал

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Администрация президента

НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры расследует уголовное производство по факту возможного недекларирования сопредседателем фракции «Европейская солидарность» Артуром Герасимовым поместья в Испании.

Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

«Детективы осуществляют досудебное расследование по фактам возможного недекларирования сведений народным депутатом. Соответствующие сведения были внесены в реестр досудебных расследований генпрокурором в начале мая, и сейчас следствие продолжается», — отметила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

На уточнение, какие санкции предусмотрены в случае недекларирования имущества, она ответила: «Это может быть либо штраф в размере от 3 000 до 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы, продолжительностью от 150 до 240 часов; или ограничение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет».

О чем идет речь?

В конце апреля «Схемы» сообщали, что Герасимов вместе со своей женой владеет двухэтажным домом в Испании, но его ни разу не указал имение в своей декларации.

По данным журналистов, вилла расположена в местечке Хавеа провинции Аликанте, на побережье Средиземного моря. Ее площадь — 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы.

Журналисты отмечают, что Герасимов вместе с женой стал владельцем виллы в 2013 году. Однако после избрания депутатом он ни разу ее не декларировал. А впервые в Верховную Раду Герасимов попал в 2014 году от фракции «Блок Петра Порошенко». Уже тогда он как нардеп должен был задекларировать испанское имущество, но не сделал этого.

Ориентировочная рыночная цена такой виллы, как сообщали «Схемы», судя по стоимости выставленных на продажу подобных домов рядом, может превышать 10 миллионов гривен.

Герасимов после расследования «Схем» заявлял, что проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) «о возможных неточностях в декларации». «Надеюсь, что НАПК и другие компетентные органы так же объективно, без двойных стандартов разберутся с этим вопросом, как это произошло в случае, когда о неточности в декларировании сообщил Владимир Зеленский [...] и объяснил, что это произошло из-за ошибки и не связано с корыстными мотивами», — заявил тогда нардеп.