Военные тестируют отечественные 30-мм боеприпасы ВОГ. До конца года планируют начать серийное производство

Новости

По заказу Министерства обороны в Украине проходят госиспытания отечественных 30-мм гранатометных выстрелов (боеприпасов) ВОГ-17В и ВОГ-17ІН для автоматического гранатомета АГС.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что по результатам испытаний этого года будет решено, принимать ли на вооружение эти ВОГи. Ведомство планирует серийный запуск производства этих боеприпасов уже в 2021 году.

Гранатометный выстрел ВОГ-17В. Минобороны Украины

Таран отметил, что собственные боеприпасы — это элемент независимости оборонно-промышленного комплекса.

ВОГи для автогранатометов АГС-17 планируют производить из комплектующих украинского производства и отдельных материалов химической промышленности одного из государств НАТО.

«Кроме производства ВОГов, оборонное ведомство прорабатывает, в том числе, вопросы налаживания мощностей ремонта боеприпасов. У нас для этого есть склады, технический персонал, документация и уже строятся производственные цеха», — сказал Таран.

Министр не уточняет производителя боеприпасов, но в сентябре прошлого года Ukrainian Military Pages сообщало, что для Минобороны проводят испытания ВОГов киевской частной компании «Вектор-В». Речь о выстрелах ВОГ-17В и ВОГ-40В для автогранатометов АГС-17, КБА-117 и КБА-119. Характеристики этих припасов отражены в каталоге компании.

В феврале этого года Украина импортировала выстрелы ВОГ-17М для АГС-17 через польское частное предприятие Vismag Jacek Jakubczyk. АГС активно применяются в войне на Донбассе и являются важным элементом подавления живой силы противника в открытых окопах.