Стоимость американской сети кинотеатров AMC с начала года выросла в 60 раз. Этому поспособствовали пользователи Reddit
- Автор:
- Олег Панфилович
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Стоимость акций американской сети кинотеатров AMC в течение года выросла более чем 3 000% благодаря пользователям форума Reddit.
Об этом пишет Bloomberg.
Акции сети подорожали на 95%, что привело к росту капитализации сети до $31, 3 млрд. В течение 2020 года рыночная стоимость AMC не превышала $500 млн и еще несколько месяцев назад компания находилась на грани банкротства. Крупная сеть кинотеатров сильно пострадала из-за пандемии коронавируса.
Стоимость акций сети долгое время не превышала $2. Однако 28 января 2021 на торгах цена акции AMC подскочила до $16. Рост стоимости ценных бумаг киносети был вызван действиями пользователей платформы Reddit из тематического форума об инвестициях. Они начали массово скупать акции сети, что позволило тем вырасти в цене. Так группа мелких инвесторов ведет «войну» с большими хедж-фондами, которые зарабатывают на удешевлении компаний.
- Подобная ситуация случилась с некогда крупнейшей сетью торговли видеоиграми GameStop. Ее стоимость выросла на 8 000%, а финансисты, которые зарабатывали на удешевлении компании, понесли миллиардные убытки. Этому поспособствовали два миллиона пользователей форума Wall Street Bets. Они начали скупать акции, чтобы «наказать» шортселлеров — биржевых игроков, которые зарабатывают на падении акций.