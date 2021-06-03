«Укрзалізниця» запускает к Азовскому морю еще два поезда

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«Укрзалізниця» с 10 июня запустит еще два поезда в направлении Азовского моря — № 472/471 Днепр — Бердянск и № 552/551 Кривой Рог — Бердянск.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Перевозчик отмечает, что поезда «позволят избежать автомобильных пробок и комфортно добраться до курорта».

Эти поезда будут отправляться в Бердянск по четным числам, а обратно — по нечетным. Отправление № 472/471 из Днепра — в 22:50, прибытие в Бердянск — в 08:23. Отправление № 552/551 в 21:20, а прибытие в Бердянск в 08:23.