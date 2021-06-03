В Киеве в эти выходные вакцинацию для записанных в «Дії» организуют в два потока

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В Киеве 5 и 6 июня вакцинацию записанных через приложение «Дія» киевлян организуют в два потока, чтобы минимизировать очереди.

Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

Центр вакцинации в Международном выставочном центре будет принимать и тех, кому пришло приглашение на прививку от коронавируса (СМС или звонок), и тех, кто не получил приглашение, но записался через приложение «Дія».

Киевлянам в первом потоке нужно будет предъявить СМС-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. Второй поток — прием людей в порядке живой очереди.

Центр вакцинации в МВЦ по адресу просп. Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А), в эти выходные будет открыт с 10:00 до 17:30.