В Киеве в эти выходные вакцинацию для записанных в «Дії» организуют в два потока
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Киеве 5 и 6 июня вакцинацию записанных через приложение «Дія» киевлян организуют в два потока, чтобы минимизировать очереди.
Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.
Центр вакцинации в Международном выставочном центре будет принимать и тех, кому пришло приглашение на прививку от коронавируса (СМС или звонок), и тех, кто не получил приглашение, но записался через приложение «Дія».
Киевлянам в первом потоке нужно будет предъявить СМС-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. Второй поток — прием людей в порядке живой очереди.
Центр вакцинации в МВЦ по адресу просп. Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А), в эти выходные будет открыт с 10:00 до 17:30.
- Центры вакцинации открыты в Киеве, Одессе и Львове. Еще один откроют в Тернополе. Центры значительно увеличили темпы вакцинации — в прошлые выходные был установлен рекорд по количеству привитых.
- Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за это лето планирует вакцинировать 5 миллионов украинцев двумя дозами (полностью вакцинировать от коронавируса), или же сделать 10 миллионов прививок. Он также говорил, что на лето карантин в Украине могут ослабить.