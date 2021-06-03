NASA после 30-летнего перерыва отправит две миссии для исследования Венеры

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NASA/JPL-Caltech

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует к 2030 году отправить две новые миссии для изучения второй планеты от Солнца — Венеры. Космическое агентство хочет узнать, как она стала «адским миром».

Об этом говорится в сообщении NASA.

На каждую миссию NASA потратит примерно $500 миллионов. Запуск каждой из них планируется в 2028—2030 годах.

В феврале управление предварительно отобрало четыре концепции миссии на Венеру, а после экспертной оценки окончательно одобрило две из них — DAVINCI+ и VERITAS.

Миссия DAVINCI+ будет исследовать состав атмосферы Венеры — как формировалась и развивалась, а также, был ли на планете когда-либо океан. Кроме того DAVINCI+ должна передать первые изображения с высоким разрешением уникальных геологических объектов планеты.

Миссия VERITAS должна составить карту поверхности планеты, чтобы понять ее геологическую историю и узнать причины ее отличий от Земли.

Перед этим NASA последний раз исследовало Венеру в 1990-х годах с космическим аппаратом «Магеллан».

Венера — вторая планета в солнечной системе, на земном небосводе это третий по яркости объект после Солнца и Луны. Атмосфера планеты состоит из углекислого газа с примесями азота и других веществ, которые образуют парниковый эффект — температура поверхности составляет около +470 °С.